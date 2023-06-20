ستيفن جيرارد يرفض عرضًا لتدريب الاتفاق السعودى

كشف ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا، موقفه من تولي تدريب فريق الاتفاق السعودي بداية من الموسم المقبل.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الاتفاق السعودي بعرض لجيرارد لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وقال جيرارد، في تصريحات لقناة "Channel 4": "تمت دعوتي للسعودية لمناقشة عرض محتمل ولبيت الدعوة"، مضيفًا: "قُمت بتحليل الأمر خلال الأيام الماضية ولكن في الموقف الحالي لن أقبل هذا العرض".



وكانت آخر تجارب ستيفن جيرارد التدريبية فريق أستون فيلا الإنجليزي، وتولى قيادته في الفترة بين نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر من عام 2022، وقاد الفريق في 40 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 8 وخسر 19.

وبدأ جيرارد مسيرته التدريبية بعد اعتزاله مباشرة بتولي منصب المدير الفني لفريق الشباب لمدة 6 أشهر، ثم انتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا من يوليو 2017 وحتى مايو 2018، وبعدها تولى تدريب فريق رينجرز الاسكتلندي بين يونيو 2018 وحتى نوفمبر 2021.