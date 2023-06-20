العثور على جثة شاب مشنوقا فى ظروف غامضة بمنشأة ناصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مشنوقاً داخل غرفته في ظروف غامضة بمنشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "إسلام. ن" يبلغ من العمر 17 سنة مشنوقا يتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة.

التحريات الأولية بينت تخلص الشاب من حياته بتلك الطريقة بسبب ضائقة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.