الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب مشنوقا فى ظروف غامضة بمنشأة ناصر

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مشنوقاً داخل غرفته في ظروف غامضة بمنشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "إسلام. ن" يبلغ من العمر 17 سنة مشنوقا يتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة.

التحريات الأولية بينت تخلص الشاب من حياته بتلك الطريقة بسبب ضائقة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة منشأة ناصر شاب جثة منشأة ناصر ظروف غامضة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟