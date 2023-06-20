الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أستاذ بـ «آداب الوادي الجديد» يحصد جائزة صحار للدراسات البحثية والنقدية

الدكتور أحمد الصغير
الدكتور أحمد الصغير الفائز بجائزة صحار

حصد الدكتور أحمد محمد الصغير الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد جائزة (صحار) للدراسات البحثية والنقدية ببحث تناول أدوات الصورة البصرية في الشعر العماني، متخذا من الشاعر العماني سيف الرحبي نموذجا لاستظهار تلك الأدوات التي شكلت الصورة البصرية.
 

وقال “الصغير” إن جائزة ( صحار) النقدية التي ترعاها سلطنة عمان من الجوائز التي تعنى بالدراسات النقدية التي من شأنها تعزيز اللغة العربية والارتقاء بها في مختلف المجالات.

 

 وأضاف أن الجائزة لها اشتراطات دقيقة وتمر بمراحل تحكيمية صعبة نظرا لمكانتها وقيمتها، ويعكس فوز أحد منسوبي جامعة الوادي الجديد بتلك الجائزة مدى التقدم العلمي والنقدي الذي تتصدره جامعة الوادي الجديد ممثلا في تلك النخبة المتميزة من أعضاء قسم اللغة العربية الذين حصدوا العديد من الجوائز المحلية والدولية بما يجعل سمعة الجامعة العلمية في مصاف الجامعات الكبرى في هذا الصدد.

 وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة ونوابه وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لكلية الآداب بالتهنئة للدكتور الصغير، متمنين له مزيد من النجاح والتوفيق.

 

 

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