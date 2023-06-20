رئيس جهاز "العاشر من رمضان": بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية في مزاد علني

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم عقد جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15 م2 : 44.82م2 ) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 78 بالحي 11 بالمدينة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 4 محال تجارية، وتنوعت الأنشطة بين ( كافتيريا - سوبرماركت – منظفات – ملابس )، وكذا بيع صيدلية بمساحة (٤٤.٨٢م٢) مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعاً.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا إقامة الأسواق التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

كان أطلق المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مبادرة مناطق منخفضة الانبعاثات"Low emission zones " من العاصمة الإدارية الجديدة لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية بالمدن الجديدة، حفاظاً علي البيئة ولمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والسيد/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة - رئيس مجموعة عمل الرصد والقياس بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة العمل ومسئولي الهيئة، ومسئولي الجهاز.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مواجهة تغيرات المناخ التى يمر بها كوكب الأرض، وفي ظل الاهتمام الشديد من الدولة المصرية بتوفير حياة صحية آمنة خالية من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على صحة المواطنين.