محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

أكد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، على مديرية التموين بضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع ضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي، للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

ووجه المحافظ، بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد، والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب على العمل خلال إجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد كل احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وأثناء إجازة العيد وخاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا.

من جانبه، أشار مدير مديرية التموين عبدالنعيم حامد إلى أنه تم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي النيل والأهرام والمصرية، لافتًا إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف مدير المديرية أنه توجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها. ونوه بأن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على أرقام تليفونات 27420019، 27420025، 27420037، و27420038 طوال فترة العيد.

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى وجود 1957 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها، ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأوضح أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد، مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات، كما تمت مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة في الطلب خلال فترة العيد.