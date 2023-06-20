الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة 2023، في رابع أيام الامتحانات، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 780 ألفا و25 طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

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