الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلماوى لـ"الشاهد": لم أتوقع أن يسطو الإخوان على الثورة أو يغادروا بعد عام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد سلماوى في برنامج الشاهد

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه لم يتوقع أن يسطو الإخوان على الثورة، مؤكدًا أن هذا كان قصورًا في رواية "أجنحة الفراشة"، لأنه كان طبيعيًا أن يسطو الإخوان لأنه حين نسقط نظامًا دون وجود بديل قوي يقود هذا الزخم، ولم يكن هذا واضحًا لأنه لا يوجد أحزب سياسية قوية.

وأضاف سلماوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ذلك الوقت كان يوجد تنظيم قادر على الحشد ومنظم ومعتاد على السمع والطاهة ولديه قبول لدى الرأي العام الذي لم يجربه بعد، لأنهم كانوا يقومون بأعمال اجتماعيه كان يجب على الدولة القيام بها.

وتابع: "الناس قالت جربنا الاشتراكية والرأسمالية ودول ناس بتوع ربنا نجربهم، أكيد لن يكون هناك فساد وفوضى، ولكن التجربة اثببت العكس أنهم ليسوا بتوع ربنا ورأنيا فساد وعنف وظلم اواستبداد وتنكيل وفوضى عارمة لم تشهدها البلاد".

الشعب كان أكثًر وعيًا من الكاتب

وأشار إلى أن الشعب كان أكثًر وعيًا من الكاتب صاحب النبؤة في تفعاله مع الإخوان لأنه لوكان أكمل الرواية وأضاف لها فصل لا يمكن في أقصى درجات انتشائه أن يتخيل أنهم خلال عام سيغادرون.

محمد سلماوى الإخوان يسطو الثورة سيغادرون الشعب فساد وفوضى

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