الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ينافس العربى القطرى.. الزمالك يفاوض عمر السومة لضمه للفريق

عمر السومة
عمر السومة

أكدت تقارير صحفية سعودية، الاثنين، أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية، فإن الزمالك دخل على خط المفاوضات للتعاقد مع السومة، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

 

وأوضح التقرير أن الزمالك ينافس العربي القطري، الذي يُعد من أكثر الأندية المهتمة باللاعب بعد استعارته في الموسم الماضي، ومساهمته في تحقيق بطولة الكأس للنادي بعد غياب 30 عامًا.

 

وذكرت الصحيفة أن النادي القطري تقدم بعرض لشراء ما تبقى من عقد السومة مع أهلي جدة، لكن مسئولي النادي السعودي لم ترضهم قيمة العرض المقدم وقتها.

 

وبحسب مصادر داخل أهلي جدة، فإن عمر السومة يفضل الاستمرار مع العربي القطري، بعد تجربته الناجحة في الموسم الماضي.

 

وأوضح التقرير أنه لا يُوجد أي اهتمام من قبل نادي الشباب السعودي بضم اللاعب، حيث يستهدفون خيارًا عالميًا في مركز المهاجم، حيث أن قائمتهم لتدعيم ذلك المركز، يتصدرها الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يُعد هدفًا أيضًا لنادي التعاون.

الزمالك عمر السومة السومة أهلي جدة العربي

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