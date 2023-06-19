محمد سلماوى لـ"الشاهد": السلطات لم تنتبه لرواية "أجنحة الفراشة" قبل 25 يناير

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه أصيب بدهشة غريبة، وارتياح في نفس الوقت، عند قيام ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الشخص عندما يكتب المشهد في رواية رغم أنه كان مشهدًا تخيليًا ولكن في داخله يتمنى أن يتحقق لأن به خلاص للبلد ومحاولة لإيجاد وتحقيق الذات الوطنية والاجتماعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زملاءه الصحفيين كانوا يقولون "إنت الوحيد الذي لم تفاجئ بالثورة"، ولكن عندما تكتب شيئا وتنزل الميدان وتجده حقيقة هذا شيء آخر.

أجهزة الدولة لم ترصد رواية "أجنحة الفراشة"

أكد أن أجهزة الدولة وقتها كانت راسخة وبطيئة لأن الرواية عندما تطرح لم يتم رصدها في نفس اليوم، وإنما ترصد بعد الكلام عنها ويتم التنبه لها، ولم تكن السلطات تبنهت لخطورة رواية "أجنحة الفراشة"، وكنت أشعر أن بها خطورة لأنها تتحدث عن سقوط نظام.