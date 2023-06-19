العريش تستضيف "جريمة في المعادي".. أشرف عبدالباقي: "جمهور يستحق الفرحة"

عبر الفنان أشرف عبدالباقي، عن سعادته بتقديم مسرحية "جريمة في المعادي"، بقصر ثقافة العريش، في أول زيارة له.

وقال “عبد الباقي” خلال تصريحاته لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه سعيد بالتواجد في العريش ووسط هذا الجمهور الذي يستحق الفرحة، مؤكدًا أن دورهم كفنانين بسيط، مقابل من قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وتابع: “للمرة الأولى أزور العريش، وسعيد جدًا بما أراه خاصة أن مصر بها أماكن جميلة لا نعلم بها”.

استقبال جيد من الجمهور للمسرحية

وأشار “عبد الباقي” إلى أن مسرحية "جريمة في المعادي"، تم عرضها منذ عامين، وأنه كان حريص على عرضها في محافظات “الإسكندرية والساحل، وبورسعيد، والمنيا”، كما تم عرضها في موسم الرياض بالسعودية، واليوم تم عرضها في العريش معلقًا: "الناس استقبلتنا بشكل جيد وسيطر عليهم إحساس الحرمان من تلك العروض لفترة طويلة".

وأضاف أن العرض يقدم ليومين، ويشارك في تقديم المسرحية 34 شاب وفتاة وكلهم جدد وحقق رد فعل كبير خلال عرضه.