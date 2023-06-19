جوارديولا في مصر

(1)

جوارديولا مدرب كرة القدم الأسبانى الأشهر، الفائز بآخر بطولة دورى أبطال أوروبا مع فريق مانشتر سيتى، يخطط لقضاء عطلة عائلية فى مصر! اختار جوارديولا إحدى الدهبيات المصرية التى تقوم بعمل رحلات نيلية بين الأقصر وأسوان للاستمتاع بتلك الرحلة الساحرة على صفحة نيل مصر! وحسبما هو مقرر فسيبدأ جوارديولا رحلته من عاصمة الكون الحضارية (الأقصر) يوم السبت القادم الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجارى متجها جنوبا إلى المدينة الساحرة أسوان!



فى الأعوام الأخيرة وبالإضافة للعائمات السياحية التى تجوب نيل مصر من القاهرة إلى أسوان، أو من الأقصر إلى أسوان، فقد ابتكر صُنّاع المنتج السياحى الثقافى المصرى شكلا آخر للقيام بهذه الرحلة النيلية الساحرة، على متن ما تم الاتفاق على تسميته (ذهبية)، وهى مركب شراعية بها عدد محدود من الغرف الفندقية الفاخرة يكفى لعائلة أو مجموعة أصدقاء وتقطرها على مسافة قاطرة بمحرك. حلمٌ أصبح يراود محبى مصر وعشاق حضارتها! حيث تنساب الذهبيات على صفحة المياه وتقترب من قرى محافظتى الأقصر وأسوان!



(2)

سيظل لمصر مذاقها وتفردها بشرط أن يتم تطوير العنصر البشرى القائم على صناعة السياحة، وأن يُراعى فى اتخاذ القرارات الخاصة بها أن يتم أولا التشاور مع العاملين بها بشكل مباشر لكى تتواكب تلك القرارات مع تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من قاصدى المنتج السياحى المصرى!

وفى هذا السياق أذكر مشهدا رأيته يتكرر فى بعض المناطق السياحية بعد اتخاذ قرار باقتصار الدفع على شبابيك تذاكر المناطق السياحية على الفيزا فقط دون الكاش. فكثيرٌ من القادمين بمفردهم من الزائرين يفاجأوا بهذا القرار، ينجح بعضهم فى الحصول على تذاكر ويفشل البعض الآخر ويُعرض عن الزيارة مما يعنى منع بعض الدخل الذى يمكنه أن يصب فى خزانة الدولة! وأحيانا أخرى يتعطل السيستم لأسباب كثيرة لمدة دقائق مما يتسبب فى تكدس غير مبرر أمام مداخل بعض المناطق السياحية، رغم أن الحل بسيط جدا وهو توفير كلٍ من الاختيارين، الكاش أو الفيزا!

(3)

جاء اختيار جوارديولا لمصر لقضاء عطلته تأكيدا أن مصر ستظل سياحيا مقصدا له خصوصيته وتميزه، ولن يغيب عنها عُشاقها وعشاق إرثها وسحرها مهما اشتدت المنافسة، فمصر تمتلك ما لا تمتلكه الأسواق السياحية الأخرى رغم بعض التفاصيل الصغيرة هنا أو هناك!

قضى محمد صلاح رمز قوة مصر الناعمة عطلته فى مصر، ثم يأتى بعده أشهر الشخصيات الكروية العالمية لهذا العام! ورغم أنها عطلة عائلية، لكن هذا لا يمنع من أن يتم تسليط الضوء عليها وتسويقها بشكل يليق بها ولا يفسد على الرجل عطلته!

ربما يكفى أن يتم التقاط بعض الصور له فى بعض الأماكن التى سيقوم بزيارتها ويتم بثها على الصفحات المصرية الرسمية المنوط بها ترويج مصر سياحيا! أتمنى أن يشعر الرجل باحتفاء المصريين به دون إهدار وقته أو أثقال برنامجه بأية رسميات قطعا هو لن يكون راغبا بها! يكفى استقبال رسمى خفيف لتقديم واجب الضيافة المصرية!