استعجال تقرير الصفة التشريحية في قتل مدمن والده بالمرج

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، الاثنين، استعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة مقتل شاب والده، وتقرير المعمل الكيماوي بشأن تعاطي المتهم مخدر من عدمه تمهيدً لإنهاء القضية وإحالتها للجنايات.

قال المتهم إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده في يوم الجريمة، تطور الأمر إلى مشاجرة بينهما فضربة بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مضيفًا "مرديش يديني فلوس عشان بشرب مخدرات".

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن فى المرج على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ووجود آثار ضرب بآلة حادة علي الرأس وتكثيف الجهود تبين أن نجله قام بقتله وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.