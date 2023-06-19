جيرارد يكشف موقفه من تدريب الاتفاق السعودي الموسم المقبل

كشف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، المدير الفني السابق لأستون فيلا عن موقفه من تدريب فريق الاتفاق السعودي، في الموسم المقبل.

كان جيرارد قد تواجد في مدينة الدمام السعودية، الأسبوع الماضي، للتفاوض بخصوص إمكانية تدريبه فريق الاتفاق، الذي رغب في الحصول على خدماته.

وقال جيرارد في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي قبيل مباراة منتخب إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024:"هناك الكثير من الشائعات في الإعلام، الكثير مما يُقال غير حقيقي".

وأضاف:" تمت دعوتي لأنظر في عرض محتمل، درست العرض وقررت عدم قبوله".