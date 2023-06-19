إسبانيا تسجل أعلى طلبات لجوء وتوافق على عدد أقل بكثير من المتوسط الأوروبي

قالت منظمة غير حكومية، الإثنين، إن إسبانيا تلقت عددًا قياسيًا من طلبات اللجوء والحماية الدولية العام الماضي، لكن الحكومة ترفض طلبات أكثر بكثير من المتوسط الأوروبي.

وأصدرت المفوضية الإسبانية للاجئين/ المعروفة أيضًا بالاختصار الأسباني CEAR تقريرها السنوي الذي يحلل استجابة إسبانيا للطلب المتزايد على الملاذ الآمن في عام 2022 بسبب التهجير القسري للملايين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ، والصراعات المتعددة في إفريقيا والأزمات السياسية في اللاتينية. أمريكا.

وتلقت إسبانيا 118842 طلب لجوء العام الماضي ، وهو أعلى رقم على الإطلاق وثالث أعلى رقم في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإن 16.5٪ فقط من المتقدمين الذين تم البت في قضاياهم حصلوا على الحماية ، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 38.5٪. بشكل منفصل ، مُنح 161،037 أوكرانيًا الحماية المؤقتة بموجب برنامج يشمل الاتحاد الأوروبي.

وقالت إلينا مونيوز، المنسقة القانونية في CEAR: "نطالب مرة أخرى باحترام القانون لتوفير الحماية" وانتقدت المجموعة افتقار إسبانيا إلى مسارات آمنة وقانونية للحصول على اللجوء والبيروقراطية المطولة ونظام التعيين الذي اختطفته الشبكات الإجرامية لابتزاز الأموال من طالبي اللجوء المستضعفين.

وأدان التقرير مقتل "ما لا يقل عن" 37 مهاجرا محتجزين في منطقة حدودية تفصل جيب مليلية الإسباني في شمال إفريقيا عن المغرب الصيف الماضي ، واصفا "أعنف وأقسى المشاهد التي شوهدت على الحدود الأوروبية منذ سنوات عديدة". المأساة التي تورطت فيها قوات الأمن الإسبانية والمغربية ، هي الآن موضوع شكوى قانونية قدمتها عدة مجموعات لحقوق المهاجرين بعد أن أوقف المدعون الإسبان التحقيق العام الماضي.

واستقبلت إسبانيا 20٪ من إجمالي الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي ، عن طريق القوارب إلى حد كبير. لكن معدل قبول اللجوء ووضع اللاجئ وأشكال الحماية الأخرى يختلف بشكل كبير حسب الجنسية.

تعني الروابط التاريخية والثقافية لإسبانيا مع أمريكا اللاتينية أنها الوجهة المفضلة للكثيرين الفارين من العنف والاضطهاد السياسي والجوع في فنزويلا وكولومبيا وبيرو ونيكاراغوا تم رفض المتقدمين من هذه الجنسيات بعشرات الآلاف من قبل إسبانيا العام الماضي.