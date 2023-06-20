«تل العقارب» منطقة تحولت من عشوائية إلى مشروع سكنى راقٍ

إنجازات كثير حققتها الدولة المصرية طوال السنوات التسع من حكم الرئيس السيسى، حيث تواصلت جهود أجهزة الدولة المعنية لإزالة المناطق العشوائية غير الآمنة وتطويرها، وانتشال سكانها من تردي الأوضاع وتفشي الظواهر السلبية.



جرى ذلك من خلال نقل هؤلاء السكان إلى المدن الجديدة، أو إعادة بناء وتخطيط المناطق العشوائية وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بها، ولعل أبرز مثال على تلك الجهود يتمثل فى منطقة «تل العقارب»، التى تحولت عقب التطوير إلى مجمع سكنى راقٍ يحمل اسم «روضة السيدة».

وقال عرابى محمود، من أهالي حي السيدة زينب، إن منطقة «تل العقارب» تحولت من منطقة عشوائية إلى مشروع سكنى راقٍ يتمنى أى شخص أن يسكن فيه.

وأضاف: «لا يوجد أى وجه مقارنة بين المنطقة قبل التطوير وبعد التطوير، فقد كانت المنطقة تعاني من الفقر الشديد والإهمال، لكن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حرص على تطوير المنطقة، ووفر للأهالي وحدات سكنية ومحال تجارية بالتقسيط وإيجارات شهرية مخفضة لا تتجاوز ٣٦٠ جنيهًا».



وواصل: «الرئيس ساعدني بمحل تجاري بالتقسيط المريح، وكان امتلاكي لهذا المحل حلمًا مستحيلًا، لكن الرئيس السيسي وعد وأوفى، وكانت البيوت قديمة جدًا وآيلة للسقوط، وحاليًا أصبحت لدينا وحدات سكنية حديثة آمنة وآدمية».

وكشف عن أن «المنطقة قبل التطوير كانت غير آمنة ولا يشعر سكانها بالأمن والأمان، وكانت مليئة بالبؤر الإجرامية، لكن الوضع تغير بشكل كبير، وأصبحنا نعيش فى كمبوند حضاري به كاميرات مراقبة تتصل مباشرة مع قسم شرطة السيدة زينب».

وأوضح أن هذا «جاء بعد إهمال دام سنوات طويلة، حيث كنا نعيش فى بيوت قديمة متهالكة وآيلة للسقوط، لكن حاليًا الوضع تغير، كما أن هناك مرحلة ثانية ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمرافق التي يحتاجها السكان.