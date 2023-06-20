الملكة رانيا تتألق بفستان ديور فى زيارة رسمية لإسبانيا

بعد أقل من شهر من إبهار العالم بفستان ديور الأسود المطرز الذي ارتدته في حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين مع الأميرة رجوى، اختارت الملكة رانيا ملكة الأردن مرة أخرى العلامة الفرنسية في أول رحلة رسمية لها منذ الاحتفالات الكبرى في 2 يونيو.

تتوجه الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني إلى إسبانيا في زيارة رسمية لحضور اجتماع عملية العقبة الذي سيعقد في مدينة قرطبة في الأندلس، الثلاثاء، ورافق العائلة المالكة الأردنية في الرحلة نجلهم الأصغر الأمير هاشم.

وقبل الاجتماع انضمت الملكة رانيا إلى ملكة إسبانيا في زيارة إلى ورشة عمل التراث الوطني في مدريد، الإثنين، حيث كانت ترتدي الملكة رانيا فستانًا أنيقًا بأكمام طويلة باللون الأزرق الداكن مع زخارف فراشة وزهور على الخصر، بالإضافة إلى تطريز حول الرقبة، وأقرنت إطلالتها بحقيبة كتف من Fendi وحذاء من جلد الغزال من Manolo Blahnik.

كانت الملكة ليتيزيا براقة بنفس القدر حيث اختارت فستان جاكار وردي من المصمم دييجو إسترادا، وأكملت إطلالتها بزوج من أحذية كارولينا هيريرا باللون الفوشيا.

ثم انضم الزوجان إلى أزواجهما الملك عبد الله الثاني والملك الإسباني فيليب السادس، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة أخرى لتناول طعام الغداء في القصر الملكي في مدريد، كما حضر الأمير هاشم مأدبة الغداء.

الملكة ليتيزيا والملكة رانيا

عملية العقبة هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله في عام 2015، لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المشاركين لمكافحة الإرهاب والتطرف.

يذكر أن الملكة رانيا تألقت بفستان من ديور في حفل زفاف نجلتها الأميرة إيمان، كان الفستان الرمادي الداكن ذو الطيات مع تصميم عالي العنق من مجموعة الأزياء الراقية خريف 2022 للعلامة التجارية.

كما تميز ثوب الأميرة إيمان الأبيض من ديور أيضًا برقبة وأساور من الدانتيل، وبالإضافة إلى الطرحة قامت بإقران فستانها بتاج ماسي يقال إنه ملك جدتها الأميرة منى الحسين، والدة الملك عبدالله الثاني.