الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لن تتخلى عن ليبيا وزيارة الوفد المصرى تاريخية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وصف المستشار عقيلة صالح، رئٔيس مجلس النواب الليبي، زيارة نظيره المصري المستشار حنفي جبالي، بالتاريخية، مشيرًا إلى أن المستشار حنفي جبالي أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب الليبي، وسيسجل هذا الدعم ليسمعه كل العالم أن مصر مع ليبيا كما كانت، هذه مصر التاريخ والحضارة لها منا كل التقدير.

وجه المستشار عقيلة صالح، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، قائلًا إن زيارة وفد البرلمان المصري لليبيا تدل أن مصر لا تتخلى يوما عن ليبيا، وهو دعم صريح من الشعب المصري للشعب الليبي.

وأضاف: "جاء الشعب المصري ليقولوا نحن معكم، ندعم ليبيا ونحافظ على استقلالها، ودعم الشرعية المنتخبة، وليقول للجميع أن السلطة التي تملك التشريع في ليبيا هو مجلس النواب، وهذا الموقف ليس غريب من الأيام الأولى رئيس مصر وشعب مصر مع مجلس النواب حتى يكتمل شمل الليبيين".

ولفت إلى أنه أوضح لرئيس البرلمان المصري بعض الأمور بشأن اتفاق لجنة 6+6، منوهًا أنه استلم النسخة الأصلية من لجنة 6+6، وقانون الانتخابات يصدر بعد العيد.

رئيس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفد البرلمان المصري

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