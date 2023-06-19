عقد المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اليوم، في مقر الأمانة العامة، اجتماع مع المنهل حسين الصافي، سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت والوفد المرافق.

أمين «أوابك» يبحث مع سفير العراق لدى الكويت تطوير نشاط المنظمة

وشهد الاجتماع، استعراض أنشطة الأمانة العامة للمنظمة وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعة البترولية، كما تم بحث سبل تطوير نشاط المنظمة بما يواكب التطورات المستجدة في صناعة الطاقة.

وفي سياق متصل كانت قد شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماع مناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023 والذي عُقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 – 7 يونيو 2023.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومثل المنظمة في هذا الاجتماع عبد الفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية والمشرف على إدارة الإعلام والمكتبة.

تم خلال الاجتماع مناقشة مسودات الفصول المُعدة من قبل المؤسسات المشاركة. كما تم إبداء بعض الملاحظات حولها، والاتفاق على الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل الجهات المشاركة في إعداد الفصول بهدف اخراج التقرير بالشكل الملائم.

تم اعتماد هياكل الفصول وفق الصيغ التي عرضتها المؤسسات التي تعدها، ومنها الفصل الخامس الذي تقوم بإعداده الأمانة العامة لمنظمة أوابك والمتعلق بالتطورات في مجال الطاقة، والذي يغطي الوضع العام للاستكشاف والاحتياطيات والإنتاج عربياً وعالمياً، والتطورات في الطلب على الطاقة، والمخزونات النفطية (التجارية والاستراتيجية)، وأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية وأسعار الشحن وأسعار الغاز الطبيعي، وصادرات النفط والغاز الطبيعي، والانعكاسات على اقتصادات الدول العربية بما في ذلك قيمة الصادرات النفطية، فضلاً عن الاَفاق المستقبلية لاستثمارات الطاقة في الدول العربية. بالإضافة إلى إعداد الجزئية الخاصة بالصناعات الهيدروكربونية ضمن الفصل الرابع المتعلق بالقطاع الصناعي.