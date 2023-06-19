الإثنين 19 يونيو 2023
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مصر

"الزراعة" تكثف حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي

اضاحي
اضاحي

حدّد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة علامات للتأكد من سلامة الأضاحي وهى أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليا لأسفل، وأن تكون العينين لامعتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات، وأن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعانى من النهجان أو السعال وأن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، وأن يكون فم ولسان الأضحية خال من الالتهابات والإفرازات، ويكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف متكامل وغير ناحل وقوى عند محاولة نزعه باليد.

وأضاف القطاع أنه يجب أن يكون جلد الأضحية خال من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، ويكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول، وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية، وتكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها، وألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه، وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال.

أما بالنسبة للحوم، أكد قطاع الثروة الحيوانية ضرورة أن يكون لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق، وأن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثرا عند الضغط عليه باليد، وتكون اللحوم خالية من أي بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء، وتكون اللحوم ذات رائحة طبيعية جيدة ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ، وضرورة شراء اللحوم من محال جزارة نظيفة ومعروفة، والتأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم، وتكون خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية، وأن تكون قطع اللحوم متجانسة في الشكل واللون والملمس والقوام.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة وصحية.

كما أصدر مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية برفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.

من جهته، أكد د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع أرسل كتابًا لمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحي، والتواصل الفوري مع القطاع في حالة حدوث أي مشكلة لتذليلها في حينها، في ظل حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى.

الزراعة تكثف حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي للتأكد

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