الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز السادات: 44.130 مليون حصيلة بيع 10 محلات تجارية اليوم

جهاز السادات
جهاز السادات

انعقدت جلسة المزاد اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وبحضور ممثلى الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل الهيئة عن قطاع التمويل والاستثمار ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين وقد تم بيع ١٠ محلات متنوعة الأنشطة ٢ صيدلية بالمناطق والأحياء المختلفة.

وأعلن فتحي، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع محل  بنشاط سوبر ماركت بمول حى الفردوس بمساحة ٢١ متر مربع بسعر ١١٥ ألف جنيه للمتر مربع، كما تم بيع محل  بنشاط بقاله جمله بمول حى الفردوس بمساحة ٢١متر مربع متر بسعر ١٢٠ ألف  جنيه للمتر مربع.

كما استطرد أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع محل  بنشاط حدايد بمول حى الفردوس بمساحة ٢١ متر مربع بسعر ١٠٠,١٠٠ الف جنيه للمتر مربع، بالإضافة بيع محل  بنشاط  صيدليه بمول حى الفردوس بمساحة ٤٠ متر مربع  بسعر  ١٠٢ الف جنيه للمتر مربع.

وأضاف، أن جلسة المزاد اسفرت ايضا عن بيع محل  بنشاط مخبز الى بمول حى النور بمساحة ٦٦,٥٠ متر بسعر  ١٠٧ ألف جنيه للمتر مربع، بالاضافة أنه تم بيع محل  بنشاط سوبر ماركت بمول حى النور بمساحة,٣٢ م٢ متر بسعر  ١٦٥ ألف جنيه للمتر مربع.

وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم بيع محل  بنشاط مجمدات بمول حى النور بمساحة ٣٢ م٢ متر بسعر ١٢٥ الف جنيه للمتر مربع، فضلا عن بيع محل  بنشاط  سوبر ماركت صيدليه بمول حى النور بمساحة ٣٤,٥ م٢ متر بسعر ١٥٥ الف جنيه للمتر مربع.

وأفاد أنه تم بيع محل  بنشاط سباكة أدوات صحية بالمنطقة السكنية الخامسة بمساحة ٣٨,٦٠ م٢ متر بسعر ٥٢ الف  جنيه للمتر مربع، مضيفا أنه تم بيع محل بنشاط  خضار بالمنطقة السكنية السادسة بمساحة ٧٧,٢٠ م٢ متر بسعر  ٣٤ الف جنيه للمتر مربع.

واستكمل ر جهاز مدينة السادات أنه تم بيع محل  بنشاط منظفات بالمنطقة السكنيه السادسة بمساحة ٣٨,٦٠ م٢ متر بسعر ٣٧ ألف جنيه للمتر مربع، مشيرا الى انه تم بيع محل  بنشاط ادوات صحيه بالمنطقة السكنية السابعة بمساحة ١٠١,١٥ م٢ متر بسعر ٦١ ألف  جنيه للمتر مربع.


وقد كشف حيث بلغت حصيلة البيع النهائية ٤٤ مليون و١٣٠ ألف جنيه ذكر أن  المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

10 محلات اليوم الاثنين محلات مدينة السادات صيدليتان

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