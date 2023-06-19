كاتب لـ"القاهرة الإخبارية": السودان بحاجة لرقابة دولية ضمانًا لوصول المساعدات

قال فتح الرحمن يوسف، الكاتب الصحفي، إن مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان جاء في وقت مناسب، خاصة أنه يناقش الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب المشتعلة بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني السوداني.

الحرب السودانية

وأكد فتح الرحمن يوسف، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتائج هذه الحرب كانت كارثية على المواطن السوداني، حيث قامت قوات الدعم السريع بالسرقة والنهب والاعتداء، كما عملت تلك القوات على إجبار المواطنين ترك منازلهم رغمًا عنهم، إضافة إلى تدمير المناطق الخدمية المدنية، لذا فإن ما يحدث في السودان الآن، لم تشهده الدولة طوال تاريخها.

وأضاف أن المساعدات المالية الدولية خير معين للمواطنين السودانيين خاصة في الخرطوم ودارفور.

خطط الدعم السريع الخبيثة

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تحاول أن تلعب دورًا سياسيًا خبيثًا على الأرض السودانية، لذا يجب أن تكون هناك رقابة دولية على المساعدات الدولية لضمان وصولها إلى مستحقيها.