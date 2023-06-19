الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة العامة تعقد منتدًى إقليميًا عن دور الأدلة الرقمية فى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

تعقد النيابة العامة بصفتها رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة IOM منتدى إقليميًا عن دور الأدلة الرقمية في مكافحة وتحقيق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢١ يونيو الجاري بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ تفعيلًا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة في القاهرة بين الجمعيتين في العام قبل الماضي.

يشارك في المنتدى عشر دول إفريقية وثماني دول عربية ودولتا ألمانيا وموريشيوس، بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بمحاضريها في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والتحديات بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام أعضاء الجمعيتين؛ حول التعامل مع الأدلة الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات من خبراء الدولة المشاركة الرائدة في هذا المجال تعزيزًا للمهارات الفنية لأعضاء النيابة بتلك الدول، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون القضائي بين الدول المشاركة، وتعزيز الجهود الدولية والوطنية لمواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، وارتباطها بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

الهجرة غير الشرعية الجهود الدولية الجرائم السيبرانية التنسيق والتعاون العامة المصرية العموم العرب المتحدة الأمريكية المنظمة الدولية للهجرة النيابة العامة المصرية بمحافظة البحر الأحمر

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

قطار التنمية يصل البحيرة.. إقامة ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين