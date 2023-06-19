الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى ميلاده.. لماذا لقب الراحل حسن حسني بـ"الجوكر"؟

حسن حسني
حسن حسني

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد أحد رواد الفن الراحل حسني حسني، الذي لقبه الجمهور بلقب “الجوكر” واعتبره نجوم الفن الشباب أبًا روحيًا لهم، لذلك كان يظهر دائمًا بدور الأب الحنون والذي يعاني من ابناؤه سوا في الاعمال الكوميدية أو الدرامية أو غيرها من الأعمال التي تركت اثر كبير بالوسط الفني.

واشتهر جوكر الوسط الفني بالعديد من “الإفيهات الخاصة” التي رسخت في أذهان وعقول الجمهور المصري والعربي، يرصد “الدستور” أبرزها في السطور التالية..

الباشا تلميذ

“يا فاشل يا فاشل” كلمات حاول حسني حسني أن  يستفز بها الضابط الذي جسده كريم عبد العزيز في فيلم “الباشا تلميذ” حيث أعرب الاخير عن استياءه من وصفه بالفشل، ولكن أصر حسن حسني أن يستفزه بهذه الكلمات التي تحولت إلى كلمة متداولة بين الشباب كنوع من الدعابة والضحك.

ميدو مشاكل

“محدش ياخد ميدو ابني ويديني مكانه مروحة”.. جملة قالها النجم الراحل خلال مشهد من فيلم “ميدو مشاكل” وذلك تعبيرا عن غضبه من ابنه الذي جسده الفنان أحمد حلمي بشكل كوميدي بحت، وبسبب المواقف الذي يضعه فيها دائمًا، فقام مناداة المارة بالشوارع من خلال مكبر الصوت باستبدال ابنه بمروحة.

اللمبي

“أمك حلوة أوي يا لمبي”.. من المشاهد التي أضحكت الآلاف من عشاق فيلم “اللمبي” الذي جسده الفنان محمد سعد، وكان صديقه المقرب هو “عم بخ” الذي جسده الفنان الراحل حسن حسني، وطلب الثاني من الأول ان يتزوج والدته التي جسدتها الفنانة عبلة كامل، ليصفها بشكل كوميدي بانها جميلة.

 

كتكوت

“طب يا سيدي شكرًا”.. من أكثر المشاهد الكوميدية المتداولة للنجم الراحل حسن حسني، والتي اشتهر بها فيلم “كتكوت” بطولة الفنان محمد سعد.

وقالها "حسني" لـ" محمد سعد" لمطالبته بالتوقف عن الغناء، لتصبح كلمة متداولة بين الشباب، في إشارة إلى محاولة الهروب من المناقشات.

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