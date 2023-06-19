مستفيدة من «حياة كريمة»: المبادرة أنقذتني من تكاليف علاج الأسنان

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم المساعدات الطبية والصحية ، لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية داخل تلك القرى وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، كما قامت المبادرة بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب الشوارع والقرى للكشف وتقديم العلاج لجميع المرضي بالمجان.

المبادرة أنقذتني من تكاليف علاج الأسنان

«حنان عبد الهادي» 30 سنة، تقطن في مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية من تفاقم مشاكل الأسنان، ولم تتمكن من تحمل تكاليف علاجها، وتمنت فقط أن تجد من يعالجها ويخفف عنها آلمها، قبل أن تتدخل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوفر لها العلاج بالمجان خلال إحدى القوافل الطبية.

«حنان» قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنها عانت من ألم شديد في أسنانها تسبب في إصابتها بصداع مزمن أفقدها التركيز، حيث اعتادت الاستعانة بالمسكنات لمواجهة آلامها المستمرة، بعد أن فقدت الأمل في علاج أسنانها نظرًا لارتفاع تكاليف الكشف بالعيادات الخاصة.

وتابعت: “الجيران أخبروني بأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» توفر العلاج بالمجان، ويوجد أطباء في جميع التخصصات الطبية، وذلك لتقيدن الكشف الدقيق على المرضي”.

وأضافت أنها توجهت إلى إحدى قوافل «حياة كريمة» العلاجية، وقدم لها الأطباء الخدمة الطبية مجانًا، كما أن الأطباء بذلوا مجهودًا عظيمًا لمساعدة الأهالي في الحصول على تلك الخدمات الصحية والعلاجية المجانية.

وأوضحت أن جميع المرضي ذهبوا للأطباء داخل المبادرة والجميع تلقى الخدمات الطبية المناسبة له، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها المساعدات الطبية وأنقذوها من الألم الذي أستمر معها لسنوات طويلة.