نهائي مصري خالص في سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح

نجح الثنائي محمد ياسين وأحمد السيد، لاعبا منتخب مصر للسلاح في التأهل الي نهائى منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر علي صالات حسن مصطفي بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 19 يونيو وحتي 23 من نفس الشهر .

وأقصي محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة مواطنه محمد السيد من نصف نهائي بطولة إفريقيا بنتيجة 15 - 9، فيما تأهل أحمد السيد بعد الفوز علي عبدالكريم الهواري بطل المغرب بنتيجة 15-7.

وفي منافسات سيدات سلاح الشيش تأهلت يارا الشرقاوي ونورا منير ثنائي المنتخب المصري لسلاح الشيش لنهائي بطولة إفريقيا

وتأهلت يارا الشرقاوي للنهائي عقب فوزها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.