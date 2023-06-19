الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المبعوث الأممي يدعو إلى تأمين الإرادة السياسية لضمان نجاح الانتخابات الليبية

عبدالله باتيلي
عبدالله باتيلي

قال عبدالله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن هناك الكثير من نقاط الخلاف بين الليبيين بشأن الانتخابات.

وأكد “باتيلي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الليبيين الاتفاق حول إجراء الانتخابات، إعلاءً لمصالح الشعب.

وأضاف أنه يدعو لتأمين الإرادة السياسية لتنفيذ انتخابات ناجحة في ليبيا، خاصة وأن تشكيل حكومة ليبية موحدة يتطلب اتفاقاً سياسيا.

وأشار إلى أن هناك مخاوف في صفوف الليبيين من استمرار النزاع بالسودان.

وأكد أنه انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بعيد المنال.

عبدالله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة لليبيا الانتخابات الليبية الأزمات الليبية “القاهرة الإخبارية”

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