الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العصا السحرية" يعيد الموسيقار على إسماعيل للحياة من جديد

الموسيقار على إسماعيل
الموسيقار على إسماعيل

أعلن المخرج كريم إسماعيل تصوير فيلم وثائقي عن سيرة وحياة جده الموسيقار الكبير على إسماعيل، تزامناً مع مئوية ميلاده.

الفيلم يحمل اسم "العصا السحرية" في إشارة إلى العصا الشهيرة التي كان يقود بها فرقته الموسيقية ويتضمن الفيلم مقتنيات الموسيقار الراحل والتي تفرج عنها ابنته شجون لأول مرة، ومن بينها النوت الأصلية لأعماله الموسيقية بخط يده، وكذلك تمثال نصفي من الجرانيت للموسيقار الراحل والعصا الشهيرة التى كان يقود بها على إسماعيل فرقته.

شجون على إسماعيل، كريمة الموسيقار الراحل قالت لـ"الدستور"، إن الفيلم يضع إضاءة على "الخطة السرية" لموسيقي علي إسماعيل، وأغنياته والموسيقي التصويرية، والأعمال الفلكلولورية، وأغاني المناسبات الوطنية والدينية والتي مازالت تلقي بنسب إستماع كبيرة وبنفس البهجة كما أنها تٌسمع لأول مرة.

أضافت كريمة الموسيقار الراحل أن الفيلم من المقرر عرضه على عدة أجزاء، ويتناول الجزء الأول منه سر تركيبته الموسيقية التي جعلت موسيقاه مواكبة لكل العصور، كما يبرز الفيلم آخر ادوات استعملها على إسماعيل فى كتابة النوتة الموسيقية، مشيرة أن العديد من الشخوص طلبلوا وضع مقتنياته فى معرض ما وهو ما رفضته من قبل فى إنتظار فرصة مثل هذا الفيلم لعرضها فيه.

ولفتت شجون إسماعيل إلى أن الأجزاء الأخرى ستتناول كواليس إنتاج أعماله الفنية ومسيرته الحياتية والفنية ومناسبة ظهور أعمال معينة خرجت الى النور؛ وغيرها من الموضوعات.

وعلي إسماعيل (الخميس 28 ديسمبر 1922 - الأحد 16 يونيو 1974) موسيقار مصري شهير تميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي له الكثير من الأعمال في الإذاعة والسينما والمسرح وفرقة رضا للفنون الشعبية ووضع الموسيقي التصويرية لاكثر من 350 فيلما سينمائيا مصرياً، إضافة إلى العديد من الأغاني الوطنية والشقيق الأكبر لكلٍّ من أنور إسماعيل، فايق إسماعيل وجمال إسماعيل.

ووضع الموسيقي التصويرية لاكثر من 350 فيلما سينمائيا مصرياً.

كما لحن علي إسماعيل جميع الأغاني والموسيقي التصويرية لأفلام فرقة رضا وهي:"اجازة نصف السنة"، و “غرام في الكرنك”.

ووضع الموسيقي التصويرية لكثير من الأفلام المصرية وأهمها:" الأيدي الناعمة، السفيرة عزيزة، الحقيقة العارية، معبودة الجماهير، الأرض"، كما لحن أيضا "الأرض لو عطشانه نرويها بدمانا".

المخرج كريم إسماعيل العصا السحرية علي إسماعيل شجون علي إسماعيل الأرض السفيرة عزيزة

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