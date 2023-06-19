السعودية: خصصنا مركزًا فى جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، إنه تم تخصيص مركز في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان.

أضاف بن فرحان أن الملك سلمان خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان، وفق قناة العربية الإخبارية، مضيفًا أننا نأمل في نجاح إيصال المساعدات للمحتاجين في السودان، لافتًا إلى أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة هناك سلميًا.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات، مشددًا على وقوف المملكة بجانب الشعب السوداني في ظل استمرار التقلبات في البلاد.

قال الأمير فيصل إن المملكة "ستواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة"، منوهاً بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة بين الطرفين المتحاربين في هذا الصدد في إطار محادثات جدة.

في حديثه في مؤتمر للمانحين عبر تقنية الفيديو، قال الأمير فيصل إن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات التي يفرضها العنف.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السودان ينحدر إلى الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وحث المانحين على التدخل للحد من الكارثة التي تتكشف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر إعلان تعهد "حجم وسرعة انزلاق السودان إلى الموت والدمار لم يسبق لهما مثيل."

"بدون دعم دولي قوي، يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكانًا للخروج على القانون، مما يؤدي إلى انتشار انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة."