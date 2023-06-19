"أصيب اثنان".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

قرر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق سوق المندرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والذي أسفر عن إصابة شخصين وتفحم كشك مكون من باكيتين لبيع المواد الغذائية، وتحديد بدايته ونهايته ورفع أثاره للوقوف على أسبابه.

كما وجه المحامى العام لنيابات المنتزه بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن وجود تراخيص للأكشاك من عدمه، وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك.

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من السيطرة على حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة بشرق الإسكندرية، قبل امتدادها لباقي الأكشاك.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة، دائرة قسم شرطة المنتزة ثان، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الأكشاك.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيق في الواقعة.

تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

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