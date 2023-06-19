الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أصيب اثنان".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

تفحم كشك بسوق المندرة
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية

قرر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق سوق المندرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والذي أسفر عن إصابة شخصين وتفحم كشك مكون من باكيتين لبيع المواد الغذائية، وتحديد بدايته ونهايته ورفع أثاره للوقوف على أسبابه.

كما وجه المحامى العام لنيابات المنتزه بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن وجود تراخيص للأكشاك من عدمه، وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك.

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من السيطرة على حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة بشرق الإسكندرية، قبل امتدادها لباقي الأكشاك.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة، دائرة قسم شرطة المنتزة ثان، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الأكشاك.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيق في الواقعة.

تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
تفحم كشك بسوق المندرة بالإسكندرية
FB_IMG_1687185415707
FB_IMG_1687185415707
FB_IMG_1687185420203
FB_IMG_1687185420203
FB_IMG_1687185440249
FB_IMG_1687185440249
FB_IMG_1687185411993
FB_IMG_1687185411993
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٥١٩
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٥١٩
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٥٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٥٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٦٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٢٢٦٣٩
استعجال تقرير الأكشاك الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على الحريق المحامي العام لنيابات المنتزه ثان

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين