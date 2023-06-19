الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا": انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2023

الاسكوا
الاسكوا

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2023، خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل حضوري في نيويورك. 

ومن المقرر أن يتناول موضوع هذا العام "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات"، ويستعرض المنتدى بشكل معمق الأهداف التالية من أهداف التنمية المستدامة: الهدف 6 بشأن المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف 7 بشأن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف 9 بشأن الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف 17 بشأن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لهذا العام جلسة الأقاليم بشكل حوار حول تحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من الأطر الإقليمية لدعم البلدان في التغلب على الأزمات والانتقال إلى التعافي والتنفيذ الكامل لخطة عام 2030، كما تتضمن تقديم الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتديات الإقليمية حول التنمية المستدامة لعام 2023 التي نظّمتها اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

وقد قامت "الإسكوا" بتنسيق تقديم رسائل المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي لعام 2023 تماشياً مع الرسائل الرئيسية التي انبثقت عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، ويقدم رئيس المنتدى العربي لهذا العام، ويتم تنظيم مجموعة من الأحداث الجانبية على هامش المنتدى السياسي لعام 2023 من قبل الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة بما في ذلك تلك التي تتمتع بوضع استشاري خاص.

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