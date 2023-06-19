الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: ندعو إلى وقف كامل لإطلاق النيران فى السودان حقنًا للدماء

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تقدر الجهود الدولية لتنظيم مؤتمر دعم السودان.

وأكد "شكري"، خلال كلمته بمؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية بالسودان، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأضاف أن مصر تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل في السودان، منعاً لإراقة دماء الأبرياء.

وأشار إلى أنه يجب توفير الظروف الملائمة لتدفق المساعدات للسودان، الذي بات يعاني من انقطاع شبه كامل في الخدمات.

سامح شكري شكرى الخارجية المصرية القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية

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