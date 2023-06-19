الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة ٦ يوليو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

تأجيل محاكمة 5 متهمين خلية المرج الإرهابية ٦ يوليو تعطيل احكام الدستور

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