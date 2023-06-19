محافظ مطروح يناقش دراسة تكليف مدير إدارى بكل مستشفى لمتابعة الشئون الإدارية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح جهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ عدد من الإنشاءات الجديدة بعدد من مستشفيات بالمحافظة.

وقدم محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة من الشئون الصحية بالمحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح مع متابعة ما تم من أعمال رفع كفاءة بمستشفيات الحمام المركزي و الضبعة المركزى ورأس الحكمة.

وشدد محافظ مطروح علي دراسة تكليف مدير ادارى بكل مستشفى لمتابعة الشؤون الإدارية من نظافة وتسجيل حضور ومستلزمات إدارية بالإضافة إلى المدير التنفيذى لمتابعة الجهود الطبية والعلاجية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه بمراجعة مستشفى الحمام المركزى أنه تم الاطمئنان على إصلاح ثلاجات حفظ الموتى بعدد ٨ عيون، وإصلاح مصعدى المرضى ،والتأكد من عمل شبكة الغازات بالمستشفى ،وتنظيف غرفة طلمبات الحريق من المخلفات وإحالة المقصرين للتحقيق وإصلاح العديد من التكييف الاسبيلت بالمستشفى و عمل مقايسة إصلاح للتكييف المركزى وعمل مقايسة إصلاح المولد والموزع الكهربائى وتدريب فريق التمريض غير المدرب على الأعمال التمريضية والجودة ومكافحة العدوى .

وأضاف أنه تم تغير نائب مدير المستشفى ومشرفة التمريض بالمستشفى والاطمئنان على سكن الأطباء وتنظيفه وتعيين مسئول عنه حيث تم تجهيز عناية متوسطة بطاقة استيعابية 5 أســرة وجارى إمدادها بالمونتيرات من مخازن وزارة الصحة، وتجهيز وصلات ما يزيد عن 15 مونيتور عن طريق مهندسين الوزارة ،ورفع كفاءة الحفظ والتخزين للعهد والكهنة.



وتابع انه في مستشفى الضبعة المركزى تم إصلاح وصيانة أجهزة التكييف و تركيب عدد 5 تكييف قدرة 5 حصان بقسم الطوارئ ،وإضافة أسرة لقسم الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعدد 20 سرير ،بالإضافة إلى توفير سكن للأطقم الطبية داخل المستشفى بعدد 24 سرير بدلا من استئجار شقق خارجية، وتدريب فريق التمريض على الأعمال التمريضية والجودة ومكافحة العدوى ،ومراجعة عمل شبكة الغاز و المولد الكهربائى بالمستشفى ،والتنسيق مع مجلس مدينة الضبعة لكسح خزانات الصرف ،ومراجعة كفاءة عدد من التكييفات وإعداد التقرير الفني لتشغيلها ،واصلاح التكييف المركزى فى العمليات وجارى تغيير الفلاتر من الجديد وتفعيل مسار العمليات القديم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه تم كذلك إنشاء غرفة خاصة بمركز التحكم والتنسيق للتأمين الطبي لمستشفيات الساحل الشمالي ومطروح وذلك للتنسيق مع جميع مستشفيات مطروح وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمستشفى مارينا المركزى وتم تشكيل لجان من المديرية للتواجد بصفة مستمرة بمستشفيات خط شرق يتم تناولها إسبوعياً خاصة خلال موسم الصيف.

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