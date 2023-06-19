بعد التتويج بـ الأمم الأوروبية.."لا فوينتي" يفتتح ألقابه مع منتخب إسبانيا الأول

أكمل الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، مسيرة لويس إنريكي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ونجح “لا فوينتي” في قيادة إسبانيا للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها بعد الانتصار في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بضربات ترجيحية بنتيجة 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

تكافؤ في المواجهات المباشرة بين إسبانيا وكرواتيا

وأكدت المواجهتان السابقتان بين المنتخبين، على تكافؤ القوى بين الفريقين في دوري الأمم الأوروبية، فقد فاز كل منهما في مواجهة، والمواجهتان كانتا في النسخة الأولى 2018 – 2019 في دور المجموعات تحديدا في المجموعة الرابعة، ففي المواجهة الأولى تغلبت إسبانيا بسداسية نظيفة في الجولة الثانية في حين في المواجهة الثانية فازت كرواتيا بنتيجة 3 – 2 في الجولة الخامسة.

إسبانيا وكرواتيا يفشلان في تجاوز دور المجموعات في نسخة 2018 - 2019

والمفارقة في هذه النسخة، هي عجز المنتخبان عن تجاوز دور المجموعات إذ حلت إسبانيا وصيفة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على منتخبي إنجلترا، وكرواتيا، وهزيمتين على يد نفس المنتخبين بينما كرواتيا فقد قبعت في قاع المجموعة إذ لم تحصد سوى 4 نقاط من انتصار يتيم على إسبانيا، وتعادل وحيد كان دون أهداف مع إنجلترا في الجولة الثالثة، وهزيمتين على يد إسبانيا، وإنجلترا.

بداية لا فوينتي مع إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

وكان “لا فوينتي” قد تحمل المسئولية الفنية لإسبانيا بداية من دور قبل النهائي، وفيه تمكن من اقصاء منتخب إيطاليا بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1.

والمفارقة أن إسبانيا استطاعت أن تتطيح بإيطاليا من نفس الدور في نسخة 2019 – 2020، وبنفس النتيجة.

إنريكي مع إسبانيا في دور المجموعات

أما من تحمل عبء تأهل إسبانيا إلى دور الأربعة، فهو إنريكي بعد أن نجح في قيادتها لتصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة جمعتها من 3 انتصارات على منتخبات سويسرا، والتشيك، والبرتغال، وتعادلين مع كل من البرتغال، والتشيك، وهزيمة واحدة على يد سويسرا بنتيجة 1 – 2 في الجولة الخامسة.

لا فوينتي حقق من قبل لقب بطولة أمم أوروبا مع منتخبين لإسبانيا

إذا كان لا فوينتي قد نجح في الاستحقاق الأول له في قيادة منتخب إسبانيا الأول، وأعاد له لقب افتقده في النسخة الماضية حين انهزمت في المباراة النهائية على يد فرنسا بنتيجة 1 – 2، فإنه نجح من قبل مع منتخبي إسبانيا تحت 19 سنة، وتحت 21 سنة، وتمكن من قيادة كل منهما للحصول على لقب بطولة أمم أوروبا.

وضع إسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024

لكن وضع إسبانيا تحت قيادة فنية من لا فوينتي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا ليس جيدا حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بـ3 نقاط فقط حصدتها من انتصار وحيد على منتخب النرويج بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى في حين تلقت هزيمة في الجولة الثانية على يد منتخب إسكتلندا بنتيجة هدفين دون مقابل.

بالرغم من الوضع الصعب في المجموعة إلا أن أمر الصعود إلى بطولة أمم أوروبا 2024 لم يحسم بعد، ولا زال مبكرا جدا عليه حيث ما زال متبقيا لإسبانيا 6 مباريات كاملة، وبالتالي من المنتظر أن بها يتحسن وضعها في المجموعة كثيرا، وبنسبة كبيرة سوف تتصدرها في الأخير.

مستبعد تماما أن تفشل إسبانيا في الوصول إلى أمم أوروبا.