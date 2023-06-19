وزير التعليم يوجه بالتنبيه على طلاب الثانوية عدم الحل في كراسة الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال زيارته لمتابعة الامتحانات في محافظة كفر الشيخ، وجد بعض الملاحظات التي يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطالب.

ووجه الدكتور رضا حجازي رؤساء اللجان بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أي كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.