رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الفني بكلية التربية النوعية (صور)

افتتح أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، المعرض الفني لأقسام التربية الفنية والاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية؛ احتفالاً بتخريج الدفعة الثلاثين من أبناء الكلية.

وأكد المنشاوي أن الاحتفالية تقدم رسالة مجتمعية وفنية وحضارية؛ فهي تعمل على دمج الطلاب في المجتمع الجامعي، لاسيما أن الجامعة لا ترمي فقط للدراسة الأكاديمية، لكن لإطلاق طاقات الشباب التثقيفية والفنية والمجتمعية؛ ما يؤدي إلى تعميق الانتماء فى نفوس الطلاب، وتعميق فكرهم و توسيع مداركهم، بما يدور حولهم في المجتمع من أنشطة وفعاليات مختلفة يتم عكس صورة منها على الحياة الجامعية، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكلية التربية النوعية، وتشجيع الأنشطة الفنية التي من شأنها تعزيز الجانب الفني والحضاري والارتقاء بالذوق العام داخل وخارج الجامعة، وتسهم بدورها في النهوض بالمجتمع، مشيداً بدور الكلية الفاعل، وبصمتها المضيئة، وأعمالها وإنتاجها الفني المتنوع ، والمشارك في المحافل والمعارض الفنية على المستوى؛ المحلي، والإقليمي، والدولي موضحاً حرصه الدائم على حضور المعارض والمحافل الفنية التي تنظمها الكلية؛ لدعم جهود أبنائها أصحاب المواهب المتميزة من مختلف أقسام الكلية.

تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور وديع مكسيموس الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ومؤسس كلية التربية النوعية، وإشراف الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد جلال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة ياسمين الكحكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قسم تكنولوجيا المعلومات ولفيف من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من داخل وخارج الكلية، وبمشاركة طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور وجدي رفعت أن الكلية تحتفل بتخريج الدفعة الثلاثين من أبنائها؛ حيث افتتح رئيس الجامعة المعرض الفني لقسم التربية الفنية، وكان فى استقباله الدكتورة هالة صلاح رئيس قسم التربية الفنية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتورة هالة صلاح عن المعرض الفني الذي يشمل أكثر من (700) عمل فني متنوع بمشاركة طلاب الفرق الدراسية في تخصصات؛ أشغال خشبية، وتصوير، وأشغال فنية، وطباعة، ونسيج، ومعادن، وتصميم. بمشاركة طلاب الفرق الدراسية.

وأعقب ذلك افتتاح رئيس الجامعة معرض قسم تكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله الدكتورة ياسمين الكحكي المشرف على القسم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والذى يعد المعرض الأول الذي ينظمه القسم، ويتضمن أعمال الطلاب في المقررات الدراسية المختلفة منها؛ البرمجة، والإنفوجرافيك التعليمي، وإنتاج الوسائل التعليمية، والتدريس المصغر، والفيديو التعليمي، وإنتاج الصور الفوتوغرافية، وإنتاج الرسوم التعليمية.

واعقب ذلك افتتاح رئيس الجامعة، معرض قسم الاقتصاد المنزلي، وكان فى استقباله الدكتورة هند محمد رئيس القسم، و السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، ويشمل المعرض أعمال طلاب مختلف الفرق الدراسية في تخصصات الأغذية، والملابس.

واختتم رئيس الجامعة زيارته كلية التربية النوعية بافتتاح قاعة "الإيقاع الحركى" بقسم التربية الموسيقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بحضور الدكتور منتصر القللي رئيس القسم، والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والتي تم تجديدها بالكامل؛ بدعم إدارة الجامعة، وشملت أعمال التجديد تركيب أرضيات باركيه، وتكييفات، والفرش والستائر، وأعمال الدهانات، والتي تأتي انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على تطوير بنيتها التحتية، وخدماتها التعليمية بما يسهم فى توفير المناخ العلمي، و البيئة المناسبة لطلاب الجامعة التي تساعدهم على التفوق الدراسي.

كما قدم طلاب قسم التربية الموسيقية عدداً من الفقرات الغنائية والموسيقية، والعروض المتنوعة.

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