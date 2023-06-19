الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادي" يتصدر إيرادات شباك التذاكر لأفلام عيد الفطر

افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر

تواصل أفلام عيد الفطر الماضي حصدها لإيراداتها منذ طرحها، حيث شهد شباك التذاكر المري أمس مبلغ 390,311 جنيه مصري، من إيرادات ثماني أفلام وتصدرهم فيلم “شوجر دادي” الذي حصد أمس مبلغ 176,110 جنيه مصري.

ويشارك في بطولة فيلم “شوجر دادي” عدد كبير من النجوم منهم الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد وتامر هجرس ومصطفى غريب وعدد آخر من نجوم الكوميديا.

واحتل فيلم “يوم 13” المركز الثاني حاصدًا مبلغ  121,911 جنيه مصري، والعمل بطولة الفنان أحمد داود، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات بقيمة 130,989 جنيه، والفيلم من بطولة شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم كأول فيلم ثلاثي الأبعاد في الوطن العربي.

بينما حقق فيلم “بعد الشر” مبلغ 46,715 جنيه مصري، والفيلم من بطولة علي ربيع والفنانة ميرنا نورالدين والفنانة رنا رئيس ومحمد أسامة أوس أوس وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

أما فيلم “هارلي” فحقق إيرادات وصلت إلى 22,828 جنيه مصري، وهو بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر.

كما حقق فيلم “رهبة” مبلغ 17,224 جنيه مصري، ويشارك في بطولة العمل بجانب احمد الفيشاوي كل من الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

أما فيلم “ابن الحاج أحمد” فتراجعت ايراداته أمس ووصلت إلى 3,717 جنيه مصري، وهو بطولة شيكو، وسيد رجب، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، وصبري فواز، وإسماعيل فرغلي، وعايدة رياض، ومحمد لطفي، وفكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.

وأخيرا تذيل فيلمي “بي 19” بطولة سيد رجب و“مغامرات كوكو” بطولة بيومي فؤاد إيرادات أمس حيث حقق الأول مبلغ 1271 جنيها، بينما حصد الثاني 535 جنيها فقط.

إيرادات شباك التذاكر افلام عيد الفطر عيد الفطر شوجر دادي شباك التذاكر تصدر إيرادات

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