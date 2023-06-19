الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اللاتين" يعيدون بذكرى القديس رموالدس الأبّا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس رموالدس، الأبَّا، الذي ولد في مدينة رافينا (ايطاليا) في أواسط القرن العاشر. سلك الحياة النسكية وظلَّ يتجوَّل سنوات عديدة، يبحث عن العزلة ويـبني أديرة صغيرة. حاول إصلاح الحياة الرهبانية التي دبَّ فيها الاهمال والتهاون في ذلك العصر. وسعى في بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة. توفي عام 1027.

والقت الكنيسة عظة احتفالية بهذه المناسبة قالت خلالها: إنّ عيش الحبّ هو عطاء بلا حدود، بدون المطالبة بأجرٍ هنا في الأرض  آه! أنا أعطي من دون حسابٍ، كَوني أكيدة فعلاً أنّه عندما نحبّ، لا نحسب! لقد أعطيت كلّ شيء للقلب الإلهيّ، الطافح بالحنان... فها أنا أركض بخفّة ليس عندي شيء إلّا غناي الوحيد: عيش الحبّ. 

إنّ عيش الحبّ، هو انتفاء كلّ خشية، وكلّ ذكرى من أخطاء الماضي. لا أرى أيَّ أثر من خطاياي، ففي لحظة، حَرَق الحبّ كلّ شيء! أيّتها الشعلة الإلهيّة، الأتّون العذبة، في مسكنك أثبّت مقامي. فأنا في لَهِيِبك أغنّي بحرّيّة...  "أعيش الحب!"...

"عيَش الحبّ، يا للجنون الغريب!"... يقول لي العالم: "آه! توقّفي عن الغناء، "لا تخسري عطركِ، حياتكِ: "اعرفي أن تستعمليها بفائدة!" أن نحبّك يا يسوع، يا للخصوبة الضائعة! كلّ عطوري هي لك دون رجوع، أريد أن أغنّي بالخروج من هذا العالم: "أموت من الحبّ!" أن نحبّ هو أن نعطي كلّ شيء وأن نهب ذواتنا بكلّيتها.

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