أهلاً بالعيد.. خطة شاملة لـ"بيطري البحيرة" لضمان سلامة لحوم الأضاحي

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من أول أيام شهر ذي الحجة وحتى آخر أيام العيد، مع إعداد خطط طوارئ لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوي أو بلاغات عن اى مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة .

أشار الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة البحيرة إلى الإجراءات التي إتخذتها المديرية إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك ومنها: تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها، مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والإحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من المخازن داخل جميع المجازر في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بقيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالإشتراك مع الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة

يأتى ذلك ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة من أجل استقبال عيد الأضحى بوضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين لضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين.

من ناحية أخرى أكد د.أشرف محى الدين وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من أجل متابعة جميع محلات بيع اللحوم ومتابعة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.