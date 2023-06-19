الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في مجال الطاقة النظيفة، والنهوض بالخدمات التي يقدمها، لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية.

ومن جهته؛ عرض الدكتور محمد شاكر المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة، والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لنحو 30%.

كما تناول الوزير أبرز الخطوات الجارية فيما يخص الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا التحديث المستمر للشبكة القومية للكهرباء، وتطرق إلى موقف مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقام وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي التغذية الكهربائية الهيدروجين الاخضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص وطلاب الثانوية العامة والبنوك

توزيع درجات الفرنساوي تالتة ثانوي 2023 المعتمد من وزارة التربية والتعليم

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين