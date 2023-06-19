الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يحتفي بطلال مداح والرحبانية فى أول حفلات "الأساتذة" بالأوبرا 7 يوليو

مدحت صالح وخالد داغر
مدحت صالح وخالد داغر بالأوبرا

أكد النجم مدحت صالح أنه يجهز لبرنامج فنى مميز خلال أولى حفلاته الخاصة بمشروع "الأساتذة" الذي ينطلق بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الأربعاء 7 يوليو على خشبة المسرح الكبير بمشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم وفرقته الخاصة، ومجموعة كبيرة من الموسيقيين والموزعين.

مدحت صالح يحتفى بـ عمر خيرت والشريعة وشنودة 

وأشار "صالح" إلى أنه قام بالتجهيزات والتحضيرات خلال الفترة الماضية للحفل بشكل متفرد مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، وعمر خيرت، وهانى شنودة، وعمار الشريعي بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم العظيم.

واحتفاء خاص بالرحبانية وطلال مداح وسراج عمر 

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد أن الحفل سينقسم إلى فاصلين، وأنه سيحتفى بثلاثة من الموسيقيين الكبار وهم الأخوين الرحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، بتقديم عمل لكلا منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

كما يضم المشروع جانبًا كبيرًا من إسهامات مدحت صالح الفنية من خلال تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغنياته التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، وبذلك يسجل المشروع أحد أهم الأحداث الفنية والإبداعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية والمتجددة للخدمات الإعلامية لمخاطبة وجدان الجمهور، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أن المشروع الجديد يهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب، معربا عن سعادته وفخره الكبير بالتعاون مع النجم مدحت صالح، والتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى نقل الفعاليات والاهتمام بتطوير الأنشطة الثقافية والفنية.

7 يوليو الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية النجم مدحت صالح مشروع الأساتذة

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