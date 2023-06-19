الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو المكتب السياسي لـ"المحافظين": ناقشنا تطبيق اللامركزية في المحليات (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عبدالناصر مؤمن، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، إن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني عرضت قانون الإدارة المحلية للمناقشة ووضع التوصيات عليه،  مشيرًأ إلى أن الحكم المحلي في مصر منقسم إلى قسمين مجالس محلية، وإدارة محلية.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني، أن أعضاء الحزب ركزوا على قانون الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، لضمان عمل الأجهزة المحلية، وتطوير القرى الفقيرة والنائية في كافة المحافظات، وحل أزمات الأهالي، وتذليل الصعاب التي تواجههم في حياتهم اليومية.

الحوار الوطن الحوار الوطنى الحكم المحلى المجالس المحلية المكتب السياس المكتب السياسي المحافظين جلسات المحور السياسي جلسات الحوار الوطني مكتب السياسي

مواد متعلقة

الأمين العام المساعد لمحافظة الإسكندرية: طالبنا فى الحوار الوطنى بتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية

أمين حزب الاتحاد بسوهاج: لابد من إجراء انتخابات محليات قوية للقضاء على الفساد

"المحافظين": ناقشنا تطبيق اللامركزية في المحليات خلال جلسات الحوار الوطني

وكيل نقابة الصيادلة: تقدمنا بمقترحات لمواجهة عقبات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل

وكيل لجنة الصحة بـ"الشيوخ": الحوار الوطنى سيضمن حياة صحية ملائمة للمواطنين

مسئول بحزب العدل لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطنى تركز على دعم الشباب

جهاد سيف يكشف لـ"الدستور" أهم التوصيات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

أمين تنظيم حزب الجيل: جلسة الصحة بالحوار الوطني عالجت جميع العقبات

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع و15 آخرين بتهم الإرهاب لـ 16 يوليو

"افتتاح مقر للمرأة السويفية" منها.. جهود الدولة لدعم السيدات في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين