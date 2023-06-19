عضو المكتب السياسي لـ"المحافظين": ناقشنا تطبيق اللامركزية في المحليات (فيديو)

قال عبدالناصر مؤمن، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، إن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني عرضت قانون الإدارة المحلية للمناقشة ووضع التوصيات عليه، مشيرًأ إلى أن الحكم المحلي في مصر منقسم إلى قسمين مجالس محلية، وإدارة محلية.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني، أن أعضاء الحزب ركزوا على قانون الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، لضمان عمل الأجهزة المحلية، وتطوير القرى الفقيرة والنائية في كافة المحافظات، وحل أزمات الأهالي، وتذليل الصعاب التي تواجههم في حياتهم اليومية.