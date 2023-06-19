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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يبحث عن ودية ثالثة خلال التوقف قبل مواجهة أسوان

الاسماعيلى
الاسماعيلى

كشف حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، عن محاولات إدارة فريقه للاتفاق على خوض ودية ثالثة يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء الرسمي أمام أسوان 29 يونيو بالإسماعيلية.

ويبحث الجهاز الفني للإسماعيلي عن أداء فريقه للقاء ودي ثالث بعد أن خاضوا مباراتين من قبل مع ساحة دمياط ومنتخب السودان للمحليين، للاستعداد الجاد للقاء أسوان في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز، المحدد موعده السابعة مساء 29 يونيو الحالي باستاد الإسماعيلية.

وقاد حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان، وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، المران الصباحي اليوم الإثنين، للتحضير لمباراة أبناء الجنوب بوجود كل من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال ومحمد عبدالفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات وحمدي النقاز وكريم الديب وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن ومحمود الشبراوي ومصطفى فارس عبدالله السعيد ومحمد خطاري وياو أنور وأبوبكر حمزة الجمل، واستغرق مدته 60 دقيقة واشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي منح 12 لاعبًا راحة سلبية عن مران اليوم الإثنين الصباحي، لالتقاط الأنفاس وهم باهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعماد حمدي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وعمر الساعي ومروان حمدي وسيرجي آكا، فى ظل سعى الجهاز الفنى للحفاظ على لاعبيه الأساسيين وعدم تعريضهم للارهاق.

يذكر أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي تضم الحارس محمد فوزي، ويخضع للتأهيل بأحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، وزملاؤه محمد صبحي وصالح جمعة ومحمد خليفة ومحمد عمار، فيما تخلف عن المران عبدالرحمن مجدي لأسباب غامضة.

إستاد الإسماعيلي استعداد استاد الإسماعيلية ادي أحمد قناوي اتفاق اسماعيل

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