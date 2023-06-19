ميمى جمال تكشف كواليس وأسرار حياتها الفنية على "الحياة" الليلة

تحل النجمة ميمي جمال ضيفة على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في تمام العاشرة مساء اليوم.

وتكشف ميمي، خلال الحلقة، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها، بما في ذلك أصولها اليونانية ومنطقة ميلادها في شبرا، وبدايتها الفنية وأسباب ابتعادها عن الأضواء، ومن قنعها بالعودة إلى الفن وكانت هناك أية شروط للعودة.

كما ستتحدث ميمي عن زوجها الراحل حسن مصطفى وعلاقتهما، ولماذا رفضت والدتها زواجهما، وكيف استمر زواجهما لفترة طويلة، وستكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن مصطفى وآخر كلماته في الحياة، وسر ملازمتها له في المستشفى.

وتتحدث ميمي أيضًا عن الأعمال الفنية التي جمعتها بحسن مصطفى والكواليس الفنية لمشوارها الفني. يذاع برنامج "واحد من الناس" في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.