الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ميمى جمال تكشف كواليس وأسرار حياتها الفنية على "الحياة" الليلة

ميمي جمال
ميمي جمال

تحل النجمة ميمي جمال ضيفة على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في تمام العاشرة مساء اليوم. 

وتكشف ميمي، خلال الحلقة، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها، بما في ذلك أصولها اليونانية ومنطقة ميلادها في شبرا، وبدايتها الفنية وأسباب ابتعادها عن الأضواء، ومن قنعها بالعودة إلى الفن وكانت هناك أية شروط للعودة.

كما ستتحدث ميمي عن زوجها الراحل حسن مصطفى وعلاقتهما، ولماذا رفضت والدتها زواجهما، وكيف استمر زواجهما لفترة طويلة، وستكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن مصطفى وآخر كلماته في الحياة، وسر ملازمتها له في المستشفى.

وتتحدث ميمي أيضًا عن الأعمال الفنية التي جمعتها بحسن مصطفى والكواليس الفنية لمشوارها الفني. يذاع برنامج "واحد من الناس" في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

الليل المستشف الليثي اللحظات الأخيرة الليث لحياة لما

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل حدود مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب " ( 5 )

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين