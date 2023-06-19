كشف حساب مجلس الشيوخ خلال الانعقاد الثالث: الموافقة على 9 مشروعات قوانين و 17 طلب مناقشة عامة

كشف مجلس الشيوخ عن حصاد اعماله خلال دور الانعقاد الثالث من عمر الفصل التشريعي الاول للمجلس، حيث أكد التقرير مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي خلال فعاليات الجلسات العامة واللجان النوعية .



وكشف التقرير أيضا موافقة مجلس الشيوخ، على 9 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة عن التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والتحول الرقمي، وتحسين الوضع السياحي، واستعادة الدور الخاص بقصور الثقافة، وتصدير الفائض من الكهرباء.

كما كشف تقرير الحصاد ، أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وجاء في التقرير أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية، ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماعا، والإفريقية 67، والدفاع والأمن القومي 61 اجتماعا، والمشروعات الصغيرة 57 اجتماعا، والطاقة والبيئة 59، والنقل 85، والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56، والصحة 82 اجتماعا، والزراعة 74 اجتماعا، والسياحة والآثار 53 اجتماعا، والشئون الدينية 50 اجتماعا.