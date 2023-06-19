الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقات الزمالك 2023 المنتظرة فى الصيف استعدادًا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

تترقب جماهير نادى الزمالك، بشغف كبير، الصفقات التى ينوى مجلس إدارة نادى الزمالك إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق، للعودة للمنافسة على البطولات فى الموسم القادم، بعدما فشل الفارس الأبيض فى تحقيق أى بطولة خلال الموسم الجارى.

ويتبقى للزمالك المنافسة على بطولة كأس مصر، لتفادى الخروج بصفر بطولات هذا الموسم، حيث يواجه الزمالك فريق فاركو الجمعة القادم فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

صفقات الزمالك 2023 المنتظرة فى الصيف

طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك وبالتنسيق مع اللجنة الفنية بالنادى، تدعيم جميع مراكز الفريق، لتكوين فريق قوى ينافس على جميع البطولات فى الموسم القادم.

واستقر الرأى داخل إدارة الكرة على التعاقد مع أحمد ميهوب حارس غزل المحلة تحسبًا لرحيل محمد عواد حارس الفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم.

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كما تم الاستقرار على الدخول فى مفاوضات مع فيوتشر وفاركو للتعاقد مع الثنائى الدفاعى محمود مرعى وعبدالله بكرى، وعدم تجديد إعارة  محمود علاء لفريق الاتحاد السكندرى، لتدعيم دفاعات الفريق الذى عانى خلال الموسم الجارى، وخاصًا بعد إصابة محمود حمدى الونش بقطع فى الرباط الصليبى.

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كما تم الاستقرار على التفاوض مع انبى للتعاقد مع محمد حمدى الظهير الأيسر الصاعد ليكون بديلًا لأحمد فتوح الظهير الأيسر فى ظل استقرار الزمالك على رحيل عبدالله جمعه، واستقرار محمد عبدالشافى على الرحيل.

واستقرت إدارة الزمالك على التعاقد مع هشام صلاح الظهير الايمن لفريق الاتحاد السكندرى أو عمر كمال عبدالواحد ظهير فيوتشر لتدعيم مركز الظهير الايمن فى ظل رغبة الزمالك فى رحيل عمر جابر لارتفاع المقابل المادى الذى يحصل عليه سنويًا.

وترغب إدارة الكرة فى استعارة إمام عاشور لاعب وسط مييتيلاند الدنماركى لمدة موسم على سبيل الاعارة  لصعوبة التعاقد معه بصفة نهائية، كما وضعت إدارة الزمالك محمود حمادة لاعب وسط فاركو كهدف استراتيجى للتعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق.

وطلب أوسوريو من إدارة الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز، وجناح لتدعيم الشق الهجومى بالفريق، وذلك بعد الاستقرار على رحيل البنينى سامسون اكينولا، والسنغالى ابراهيما نداى، وعدم تحويل اعارة المغربى أحمد بلحاج لبيع نهائى.

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