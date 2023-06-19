وصول مرتضى منصور لحضور طعنه على حكم عزله من رئاسة الزمالك

بدأت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون، نظر الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

ووصل مرتضى منصور إلى مقر مجلس الدولة، وحدثت مشادة بينه وبين صاحب حكم عزله.

وكانت المحكمة استجابت لتأخر مرتضى منصور عن الحضور وطلب الحاضر عن مرتضى منصور تأخير الجلسة نصف ساعة لحين وصوله، واستجابت المحكمة للطلب.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.