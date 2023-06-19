مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

قال مرتضى منصور أمام المحكمة التي تنظر طعن حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، إن الدعوى التي صدر بها حكم لم تبين إذا كان قرار شطب أم عزل، وأنه طلبنا الاطلاع على تقرير المفوضين ولم نتمكن من الاطلاع وفوجئنا بحجز الدعوى للحكم.

وأوضح أن أي عقوبة مقيدة بالحرمان تكون في الرياضة وليس في أي شىء آخر.

وشدد على أنه لم يفقد شرطا من شروط الترشح وهو السمعة طبقا للائحة الاسترشادية وبذلك ما زلت رئيس النادى، وأن أي نزاع قضائي تختص به محاكم التسوية الرياضية.

وبدأت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، اليوم، نظر الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

ووصل مرتضى منصور لمقر مجلس الدولة وحدثت مشادة بينه وبين صاحب حكم عزله.

واستجابت المحكمة لتأخر مرتضى منصور عن الحضور وطلب الحاضر عن مرتضي منصور تأخير الجلسة نصف ساعة لحين وصوله واستجابت المحكمة للطلب.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.