التحقيق في إصابة 3 بحادث انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الأوسطي بالقاهرة الجديدة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة اليوم التحقيق فى إنقلاب سيارة ميكروباص على أخرى ملاكى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة القاهرة الجديدة اتجاه حلوان مما تسبب فى إصابة 3 أشخاص ، وطالبت النيابة بإلاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهم.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الدائرى الاوسطى اتجاه حلوان بعد مسجد الفتاح العليم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على أخرى ملاكى مما تسبب فى إصابة 3، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق ، وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.