وزارة الرياضة تُطلق سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، خاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد ٢٠٢٤، في إطار دور الدولة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضه نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال المؤهلين لأوليمبياد ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في إتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القياده السياسية بضرورة الاهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وإعتلاء منصات التتويج.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة قامت بالإعداد والتجهيز لتنظيم سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصًة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور وزير الشباب والرياضة.

وتأتي أولى سلسلة هذه الندوات بمسرح المركز الرياضي لتدريب الفرق القومي بالمعادي، بحضور عدد 300 لاعب ولاعبة من الأبطال الرياضيين والمؤهلين لأوليمبياد ٢٠٢٤، بالإضافة إلي الأجهزة الفنية والطبية والذين يمثلون عدد 10 اتحادات رياضية، وهم اتحادات (التايكوندو ، الخماسي الحديث ، الملاكمة ، المصارعة ، الجودو والايكيدو والسومو ، كرة السلة، القوه البدنية ومصارعة الذراعين ، الكاراتيه ، رفع الاثقال ، كمال الأجسام".

ويحاضر الندوات لفيف من الأساتذة المختصين بمجال مكافحة المنشطات حيث تم ترشيحهم بناءًا علي البرنامج الموضوع من خلال المنظمه المصريه لمكافحة المنشطات "نادو".

يذكر أنه سيتم تنفيذ الندوة الثانية ٢٥ الشهر الجاري لباقي للاتحادات وفقا للبرنامج الزمني المعلن إلي أن تتوالي باقي الاتحادات تباعًا لعدم تفويت الفرص.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث